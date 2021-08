La definizione e la soluzione di: Lo è l'impiegato che lavora in municipio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Comunale

Altre definizioni con impiegato; lavora; municipio; Viene impiegato per foderare; Un tipo di impiegato dipendente; Un impiegato della pubblica amministrazione; Un legno impiegato per mobili artistici; Non ancora lavorato; Lavorano nei villaggi turistici; Lavorano spesso alle finestre; Vi lavorano le mondine; Ha l'ufficio in Municipio; Hanno il municipio in Cam­pidoglio; Ultime Definizioni