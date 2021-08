La definizione e la soluzione di: Lo è l'accento non acuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Grave

Curiosità/Significato su: Lo e l accento non acuto accento acuto vocale ampia in ceco, slovacco, ungherese ed irlandese. ^ accento grafico su i e u: grave o acuto? accento grave accento grafico accento (linguistica) 5 ' (331 parole) - 02:18, 15 giu 2021

Altre definizioni con accento; acuto; Una croce... con l'accento; Una lettera che può avere l'accento; Se ha l'accento... spiega; Si dice di sillabe prive d'accento; Un acuto agghiacciante; Quello tonico può essere acuto o grave; Non acuto di mente; E' acuto nel segugio; Ultime Definizioni