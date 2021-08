La definizione e la soluzione di: Junior in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Jr

Curiosità/Significato su: Junior in breve Junior Messias Junior Walter Messias (Belo Horizonte, 13 maggio 1991) è un calciatore brasiliano, centrocampista o attaccante del Crotone. Secondo Ezio Rossi, che lo 11 ' (1 019 parole) - 14:41, 28 ago 2021

