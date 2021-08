La definizione e la soluzione di: E' impiegato come combustibile e refrigerante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Etano

Curiosità/Significato su: E impiegato come combustibile e refrigerante Idrogeno (categoria Fluidi refrigeranti) diidrogeno è impiegato per la produzione dell'ammoniaca, per la desolforazione dei derivati del petrolio, come combustibile alternativo e, di recente, come fonte 38 ' (4 048 parole) - 20:21, 20 lug 2021

Altre definizioni con impiegato; come; combustibile; refrigerante; Lo è l'impiegato che lavora in municipio; Viene impiegato per foderare; Un tipo di impiegato dipendente; Un impiegato della pubblica amministrazione; Il considerare l'interesse personale come base di ogni motivazione; Come le parole del saggio; Come un prodotto di tipo domestico e tradizionale; Suonano... come chi; Il combustibile dalla spazzatura; Gas combustibile; Combustibile a contatore; Un combustibile per stufe; Ultime Definizioni