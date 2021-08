La definizione e la soluzione di: Lo è un evento che accadrà in un futuro indeterminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Di Là Da Venire

Curiosità/Significato su: Lo e un evento che accadra in un futuro indeterminato Episodi di The Originals (terza stagione) (sezione Un meraviglioso errore) capire che il vero problema è che Klaus si illuda di poter riavere indietro la Camille che amava, Hayley gli dice che questo non accadrà perché ora lei e cambiata 163 ' (25 904 parole) - 21:18, 23 ago 2021

Altre definizioni con evento; accadrà; futuro; indeterminato; Anticipano il lieto evento; Un evento che turba il comune senso del pudore; Evento fieristico di Milano; Il capoluogo di provincia campano tra Benevento e Salerno; State __ non accadrà!; La sceglie il futuro medico; Michael J. __: è nel cast del film Ritorno al futuro; Leggevano il futuro... per terra; Come un futuro terribile nella fantascienza; Poco definito, indeterminato; A tempo.. indeterminato; Ultime Definizioni