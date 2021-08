La definizione e la soluzione di: Edificio per gare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Palasport

Curiosità/Significato su: Edificio per gare Odeon (Edificio) destinata a gare musicali»; lemma derivante dal greco « cantare » che ha anche dato origine ai termini ode e aedo), è il nome di diversi edifici coperti della 969 byte (110 parole) - 10:47, 20 mag 2021

