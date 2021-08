La definizione e la soluzione di: Divide in due il cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Diametro

Curiosità/Significato su: Divide in due il cerchio cerchio vedi cerchio (disambigua). Disambiguazione – Se stai cercando cerchio inteso come linea circolare, vedi Circonferenza. In geometria piana il cerchio è la 15 ' (2 247 parole) - 00:24, 27 mag 2021

