La definizione e la soluzione di: Contraddittore per partito preso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Bastian Contrario

Curiosità/Significato su: Contraddittore per partito preso Karl Marx (sezione Fondazione della Lega dei Comunisti e Manifesto del partito Comunista) lavorare per diversi giornali radicali e incontrò importanti amici e sostenitori, tra cui Friedrich Engels, con cui pubblicò il Manifesto del partito Comunista 172 ' (20 886 parole) - 15:08, 22 ago 2021

