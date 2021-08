La definizione e la soluzione di: La cantautrice di Little Earthquakes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Tori Amos

Curiosità/Significato su: La cantautrice di Little Earthquakes Little Earthquakes Little Earthquakes è il primo album da solista della cantautrice rock statunitense Tori Amos, pubblicato il 13 gennaio 1992 dalle etichette Atlantic e 6 ' (499 parole) - 11:46, 8 nov 2020

