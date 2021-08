La definizione e la soluzione di: Calano in Italia più numerosi durante l'estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Forestieri

Curiosità/Significato su: Calano in Italia piu numerosi durante l estate Ferrara (categoria Patrimoni dell'umanità d'Italia) Turistica di Ferrara, su ferrarainfo.com. ^ Turismo, Calano gli arrivi e i pernottamenti ^ La rete oggi in: Emilia-Romagna, su rfi.it ^ Linea ferroviaria Suzzara-Ferrara 173 ' (18 579 parole) - 11:31, 17 ago 2021

Altre definizioni con calano; italia; numerosi; durante; estate; Le tele che calano a teatro; Calano senza fare rumore; Calano nei teatri; La scalano i rocciatori; Affermazione italiana; Confederazione sindacale italiana nata nel 1996 sigla; Società ldrovolanti Alta Italia sigla; Native della più vasta isola italiana; Vivono numerosi a Dublino; I Liguri più numerosi; Sono i pezzi più numerosi in un presepio; Deve avere numerosi ascensori; Le calcolano i cronometristi durante e a fine gara; Assiste gli studenti durante un corso; Scimmia antropomorta vissuta durante il miocene; Lo salirono in molti durante la Rivoluzione francese; Punteggiano le spiagge in estate; L’estate francese; Dardeggia in estate; Una festa in piena estate; Ultime Definizioni