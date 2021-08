La definizione e la soluzione di: Argille usate come coloranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ocre

Curiosità/Significato su: Argille usate come coloranti Mosaico polvere secco. Quest'ultima tecnica è chiamata Monopressocottura, smalti e Argille uniti (pressati) a secco, cottura a ca. 1.200 gradi, che garantisce un 36 ' (5 007 parole) - 19:41, 21 lug 2021

