Soluzione 4 lettere : Stai

Curiosità/Significato su: Antiche misure per cereali Staio ( Staio (unità di misura)) plurale staia o staja) era un'antica unità di misura tradizionale italiana. Era innanzitutto una misura di capacità per cereali ed aridi (grani ecc.), e 2 ' (268 parole) - 10:49, 19 giu 2019

Antiche navi romane; Antiche e corte spade romane; Antiche monete d'oro; Antiche navi a vela; Misure di lunghezza inglesi; Le misure inglesi di 0,91 m; Misure catastali; Misure di valutazione; Depositi a torre per i cereali; Deposito per cereali; I vari cereali per la panificazione; Uno dei cereali più coltivati;