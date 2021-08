La definizione e la soluzione di: Animali come i cinghiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Suini

Curiosità/Significato su: Animali come i cinghiali Sus scrofa ( cinghiali) invece, il cinghiale emette un acuto gemito. Si tratta di Animali dalle abitudini crepuscolari e notturne: durante il giorno, i cinghiali riposano distesi 75 ' (9 467 parole) - 14:23, 19 ago 2021

Altre definizioni con animali; come; cinghiali; Reni di animali macellati; Animali come le rane e i rospi; L'insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente; Animali temibili; Cantare come Franco Battiato con Alice; Un componimento come il Cantico di frate Sole; Il gentle sa come ci si comporta; Una coppia come Ale e Franz;