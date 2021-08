La definizione e la soluzione di: Abito per cerimonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tait

Curiosità/Significato su: Abito per cerimonia Abito religioso noviziato, vi è la vestizione: cerimonia religiosa nella quale il candidato riceve ed incomincia ad indossare l'Abito religioso. Francescani Certosini 5 ' (511 parole) - 00:48, 7 mar 2021

