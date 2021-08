La definizione e la soluzione di: Tenente in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ten

Curiosità/Significato su: Tenente in breve Soldati - 365 all'alba (categoria Film ambientati in Friuli-Venezia Giulia) nonnismo e momenti che illustrano meglio la psicologia del Tenente Fili, espunte dalla versione breve poiché ritenute non gradite[da chi?]. Dopo il mese di 14 ' (1 730 parole) - 12:49, 4 ago 2021

Altre definizioni con tenente; breve; L'urna contenente le ceneri; Fronteggia la fortezza del sottotenente ?Drogo in un romanzo di Buzzati; Giovane appartenente a un'organizzazione mafiosa; Arcipelago dell'oceano Pacifico appartenente all'Ecuador; Il decimo mese in breve; Questa in breve; Ottobre in breve; Radiante in breve; Ultime Definizioni