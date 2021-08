La definizione e la soluzione di: Lo stomaco dei bovini cucinato per i buongustai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Trippa

Curiosità/Significato su: Lo stomaco dei bovini cucinato per i buongustai La cucina triestina rispecchia la realtà umana e storica di Trieste, che ha accolto per secoli nel suo seno le genti e le tradizioni culinarie più diverse

Altre definizioni con stomaco; bovini; cucinato; buongustai; Il terzo stomaco del bue; Quella di stomaco si previene coi gastroprotettori; I dolori allo stomaco... dalla fame!; Pesante, che rimane sullo stomaco; Il masticare dei bovini e delle pecore; Lo sono mammiferi come bovini, cervi e pecore; La mangiano i bovini; Il progenitore preistorico di tutti i bovini; Taglio del maiale cucinato arrosto o al forno; Tutt'altro che cucinato al dente; Interessa al buongustaio; Ultime Definizioni