La definizione e la soluzione di: Sono famose e molto visitate quelle di Postumia, in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Grotte

Curiosità/Significato su: Sono famose e molto visitate quelle di Postumia, in Slovenia Grotte di Postumia Le grotte di Postumia (Postojnska jama in sloveno) Sono un complesso carsico della Slovenia, classico esempio di carsismo, situate nella periferia della 9 ' (992 parole) - 09:02, 16 ago 2021

