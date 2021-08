La definizione e la soluzione di: Le risposte che non rispondono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Evasive

Curiosità/Significato su: Le risposte che non rispondono Carte contro l'umanità giocatori rispondono alla domanda o al tappabuchi passando ognuno una o più carte bianche, al Card Czar. Il Card Czar sceglie a caso le risposte e condivide 4 ' (504 parole) - 08:48, 25 nov 2020

