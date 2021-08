La definizione e la soluzione di: Non entra mai in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ateo

Curiosità/Significato su: Non entra mai in chiesa chiesa ortodossa vedi Chiese ortodosse orientali. La chiesa ortodossa, talvolta indicata anche come chiesa ortodossa orientale, chiesa cristiana d'Oriente o chiesa cattolica 88 ' (10 387 parole) - 16:56, 27 ago 2021

Altre definizioni con entra; chiesa; __car: entra in pista per rallentare i bolidi di F; Rientranze delle coste; E’ entrata in vigore il 28 marzo; Non vi potè entrare Mosè; Locale attiguo alla chiesa; Dividono per il lungo la chiesa; Un rito cantato in chiesa; Si commette discutendo i dogmi della Chiesa; Ultime Definizioni