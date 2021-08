La definizione e la soluzione di: Lo lancia la nave in pericolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOA

Curiosità/Significato su: Lo lancia la nave in pericolo nave fantasma mm, in quanto costituiva un potenziale pericolo per la navigazione. La nave fantasma più famosa è l'Olandese Volante, condannata a solcare i mari in eterno 7 ' (905 parole) - 20:34, 14 giu 2021

