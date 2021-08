La definizione e la soluzione di: Faticosi come certi incarichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Onerosi

Altre definizioni con faticosi; come; certi; incarichi; Molto faticosi; Dolorosi, faticosi; Faticosi, tormentosi; Il gentle sa come ci si comporta; Una coppia come Ale e Franz; Un sodalizio come il Touring; Animali come le rane e i rospi; In certi film se ne attende l'arrivo; Secondo certi fisici esistono quelli paralleli; Punteggiano certi tessuti; Prolungano i concerti; Incarichi, commissioni; Gli incarichi dei delegati; Ultime Definizioni