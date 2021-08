La definizione e la soluzione di: Depositi a torre per i cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Sili

Curiosità/Significato su: Depositi a torre per i cereali Silo destinato a deposito per merci e prodotti granulari sfusi che hanno forma o consistenza di polvere, come ad esempio i cereali. Si distinguono anche sili "a balcone" 1 ' (194 parole) - 18:07, 6 ott 2020

Altre definizioni con depositi; torre; cereali; I depositi degli autobus; I depositi dell'acqua; I depositi sotterranei alimentati dalle piogge; Depositi per cereali; Si pescano nei torrenti; La torre che sembra un traliccio; La poesia di Leopardi che inizia con D'in su la vetta della torre antica; Si domina dalla Torre Eiffel; Deposito per cereali; I vari cereali per la panificazione; Uno dei cereali più coltivati; Depositi per cereali; Ultime Definizioni