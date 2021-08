La definizione e la soluzione di: Decisi in precedenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Stabiliti

Curiosità/Significato su: Decisi in precedenza Stazione delle Precedenze utilizzare il binario unico alternato). In seguito si progettò una via per poter fermare un convoglio lento e dare la precedenza ad un treno veloce: nel punto individuato 6 ' (545 parole) - 11:53, 4 mag 2021

Altre definizioni con decisi; precedenza; Gli indecisi non sanno mai quali prendere; Tali sono le decisioni non ragionate; Particolarmente importante e decisivo; Decisi, sicuri; Citato in precedenza; E' più drastico del dare la precedenza; E più drastico del dare la precedenza; Lo è la donna che sta portando a termine una gravidanza senza averlo fatto in precedenza; Ultime Definizioni