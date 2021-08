La definizione e la soluzione di: Cambiano gli aceri in abeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BT

Curiosità/Significato su: Cambiano gli aceri in abeti Canzo (sezione Gli oratori presenti e passati) tigli, abeti rossi, ippocastani, sorbi, tassi, noccioli, aceri, agrifogli, allori, bagolari, bossi, rovi, pungitopi, ecc. Negli ultimi decenni in alcune 143 ' (16 467 parole) - 07:38, 27 ago 2021

