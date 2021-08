La definizione e la soluzione di: Una membrana come la pleura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sierosa

Curiosità/Significato su: Una membrana come la pleura pleura La pleura (dal greco p?e???, pleyrà, «fianco») è una membrana che avvolge singolarmente ciascun polmone. È formata da due foglietti, viscerale e parietale 13 ' (1 563 parole) - 15:44, 21 ott 2020

Altre definizioni con membrana; come; pleura; Membrana che divide le narici; Membrana che avvolge il bulbo oculare; Membrana di rivestimento; Una membrana dell'occhio; Una figurina come l'Oscar; Stabile come la dimora; Un uccello come la rondine; Crudele come una belva; Ultime Definizioni