La definizione e la soluzione di: Un titolo per chi segna molte reti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Goleador

Curiosità/Significato su: Un titolo per chi segna molte reti Sebastian Giovinco (sezione Presenze e reti nei club) assist per i compagni grazie alla sua visione di gioco. Ha anche ottime doti sui calci da fermo, grazie alle quali ha segnato molte delle sue reti ed è 59 ' (5 162 parole) - 00:30, 21 ago 2021

