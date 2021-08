La definizione e la soluzione di: Sta per egli o lui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Esso

Curiosità/Significato su: Sta per egli o lui egli Alphons egli – politico svizzero Andy egli – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero Paul egli – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero Egg 334 byte (36 parole) - 10:57, 28 ago 2016

Altre definizioni con egli; Lo Stato degli USA che si incunea nel Canada, famoso per la pesca delle aragoste; La campana degli Inglesi; Tipica costruzione degli Inuit; Stile degli Anni Venti del '900; Ultime Definizioni