La definizione e la soluzione di: Sono in mezzo ai contrafforti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Af

Curiosità/Significato su: Sono in mezzo ai contrafforti Basilica di Santa Maria del Mar finestre separano i contrafforti. Nelle fiancate si aprono due porte, la porta de Sombrerers e quella de les Moreres: un'altra fu costruita in seguito nell'abside 9 ' (1 081 parole) - 01:45, 25 giu 2021

Altre definizioni con sono; mezzo; contrafforti; Sono noti quelli di Belfiore; Sono pieni dopo la mietitura; Le tarme ne sono ghiotte; Lo sono i cuori senza sentimenti; Nel bel mezzo di febbraio; Mezzogiorno... a Paris; Mezzo uovo; In mezzo al salone; Ultime Definizioni