La definizione e la soluzione di: Richiama gli stranieri in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Curiosità/Significato su: Richiama gli stranieri in Italia Turismo in Italia Voce principale: Italia. Il turismo è uno dei settori economici dell'Italia. Il paese è, nel 2019, il terzo più visitato al mondo con 94 milioni di visitatori 57 ' (4 600 parole) - 22:38, 22 ago 2021

