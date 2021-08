La definizione e la soluzione di: Presa d'acqua per incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Idranti

Curiosità/Significato su: Presa d acqua per incendi Grande incendio di Roma grande incendio neroniano, tra i maggiori incendi avvenuti a Roma si ricordano: nel 390 a.C. l'incendio che distrusse la città a seguito della Presa della 39 ' (3 878 parole) - 19:14, 11 mag 2021

Una presa in giro; Manovra la macchina da presa; Il mese in cui fu presa la Bastiglia; Un abito... a prova d'acqua; Il sistema che protegge Venezia dall'acqua alta; I depositi dell'acqua; Acqua : idro = vino : x; Il califfo che incendiò Alessandria d'Egitto; Incendi indomabili; Grossi aerei antincendio; Un incendio immane;