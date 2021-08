La definizione e la soluzione di: Non affondano nella sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Dromedari

Curiosità/Significato su: Non affondano nella sabbia Drimia maritima Utilizzato anche nella cura dell'asma. Il bulbo è talvolta utilizzato come veleno per topi, i quali attirati dall'odore aromatico, affondano i denti e rapidamente 6 ' (582 parole) - 13:22, 22 gen 2021

Altre definizioni con affondano; nella; sabbia; Un modo di farsi largo nella folla; Un'erba nella grappa; Nella bretella sono uguali; Lo Stato nella canzone Sweet Home _; Un brano di Nico Fidenco Legata a un __ di sabbia; Quelli di sabbia fanno inceppare... l'ingranaggio!; Colline di sabbia; Il mare di sabbia africano; Ultime Definizioni