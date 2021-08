La definizione e la soluzione di: Mette in comunicazione l'Egeo con lo lonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Canale Di Corinto

Curiosità/Significato su: Mette in comunicazione l Egeo con lo lonio

Altre definizioni con mette; comunicazione; egeo; lonio; Mettersi, collocarsi; Si intromette per placare gli animi troppo accesi; Chi li mette, non cammina; Permette di instillare; Strada di comunicazione con funzioni di raccordo; I mezzi di comunicazione moderni ing; Comunicazione fra due persone; Mette in comunicazione due valli contigue; ___ o Ios: isola dell'Egeo; __ o Ios: isola dell'Egeo; Le sponde dell'Egeo; Isola nell'Egeo; Si protende tra il mar Adriatico e il mar lonio; Dà nome al canale fra T'Adriatico e lo lonio; Porto calabrese affacciato sullo lonio; Ultime Definizioni