La definizione e la soluzione di: Il liquore arancione per lo spritz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Aperol

Curiosità/Significato su: Il liquore arancione per lo spritz Pirlo (cocktail) completo. Per ciò era necessario, per molti, richiedere 2 pirli e anche più. Nacque così il pirlone.[senza fonte] ^ Come si prepara il Pirlo: lo spritz bresciano 7 ' (947 parole) - 14:39, 22 giu 2021

