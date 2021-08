La definizione e la soluzione di: L'insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Bioma

Curiosità/Significato su: L insieme di animali e vegetali che in una determinata zona vivono naturalmente Impatto ambientale dell'industria dei cibi animali di animali, esclusi pesci e altri animali marini. Gli animali allevati, per svilupparsi, vivere, crescere e produrre, naturalmente hanno bisogno di nutrirsi 121 ' (13 933 parole) - 22:56, 25 lug 2021

