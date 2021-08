La definizione e la soluzione di: __ Island: a New York, di fronte alla Statua della Libertà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Ellis

Curiosità/Significato su: __ Island: a New York, di fronte alla Statua della Liberta Statua della Libertà significati, vedi Statua della Libertà (disambigua). La Statua della Libertà (in inglese Statue of Liberty, in francese Statue de la Liberté), inaugurata nel 35 ' (4 216 parole) - 16:23, 27 ago 2021

Altre definizioni con island; york; fronte; alla; statua; della; libertà; I confini dell' Islanda; La sigla dell' Islanda; I getti che caratterizzano l'Islanda; Comprende anche l'Islanda; Grande= New York; Città dello Stato di New York; L'Empire State... di New York; Fu il simbolo dei Lancaster nella guerra contro gli York; Di fronte a Calais; Il bifronte di ramo; Chiunque può esserlo a volte di fronte alla cattiveria altrui; Fronteggia la fortezza del sottotenente ?Drogo in un romanzo di Buzzati; Un albero simile alla quercia; Nascosto, sottratto alla vista; In fondo alla cornea; Collabora alla realizzazione scenica dello spettacolo; La statua dorata cara ai Milanesi; E' raffigurato in una celebre statua bronzea di Benvenuto Cellini; Vi è appoggiata la statua; Celebre statua di Canova; I disegni circolari della tradizione buddista e induista rappresentanti I'Universo; L'apice della calura estiva; Il cuore della democrazia; La Victoria della televisione; Delitto in nome della libertà; Il francese che progettò la Statua della Libertà; Frédéric che scolpì la Statua della Libertà in USA; Indipendenza, libertà;