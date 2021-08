La definizione e la soluzione di: Impegna i pesisti in gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Sollevamento

Curiosità/Significato su: Impegna i pesisti in gara Massacro di Monaco di Baviera (categoria Attentati terroristici in Germania) palazzina che alloggiava i pesisti e i lottatori con l'intento di tentare una sortita facendo affidamento sulla stazza fisica degli atleti in questione. Gli occupanti 55 ' (7 483 parole) - 14:10, 25 lug 2021

