La definizione e la soluzione di: Efficiente, non ancora scaduta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Valida

Curiosità/Significato su: Efficiente, non ancora scaduta Salvatore Cortese eliminare la famosa grattata di ghiaccio e passare ad una macchina più efficiente dal punto di vista dell’igiene e della manutenzione. Nel 1961, su richiesta 3 ' (429 parole) - 13:11, 25 giu 2021

Altre definizioni con efficiente; ancora; scaduta; Non ancora lavorato; Un’idea ancora confusa; È ancorata al fondo; Tirar su l'ancora c partire; Ultime Definizioni