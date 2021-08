La definizione e la soluzione di: Un comune del Piemonte, famoso per il castello dei Savoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Racconigi

Curiosità/Significato su: Un comune del Piemonte, famoso per il castello dei Savoia Umberto II di Savoia di Savoia (Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia; Racconigi, 15 settembre 1904 – Ginevra, 18 marzo 1983) è stato Luogotenente Generale del Regno 146 ' (16 718 parole) - 19:57, 14 ago 2021

