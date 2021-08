La definizione e la soluzione di: Il cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Rotor

Curiosità/Significato su: Il cartellone pubblicitario in cui si susseguono immagini diverse Marcovaldo ovvero Le stagioni in città giorno. Le avventure che si susseguono mostrano come la società delle città moderne possa arrivare ad influenzare le persone ed il loro rapporto con la natura 21 ' (3 148 parole) - 11:14, 30 mag 2021

