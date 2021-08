La definizione e la soluzione di: Attrezzo per estirpare le erbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Erpice

Curiosità/Significato su: Attrezzo per estirpare le erbe Zappa (Attrezzo) La zappa è un Attrezzo agricolo manuale per lavorare la terra (rompere il terreno, estirpare erbe inutili o nocive), costituito da una robusta lama in 2 ' (241 parole) - 15:39, 14 dic 2020

Altre definizioni con attrezzo; estirpare; erbe; Può lanciare il suo attrezzo a 90 m; Un attrezzo per dissodare le zolle; Un attrezzo a denti sporgenti del falegname; L’attrezzo di Harry Potter; Un gruppo di rilievi nel Viterbese; Infuso di erbe; Il social network di Zuckerberg; Bevande preparabili con fiori ed erbe; Ultime Definizioni