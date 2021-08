La definizione e la soluzione di: In Alto Adige e nelle Marche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AE

Curiosità/Significato su: In Alto Adige e nelle Marche Trentino-Alto Adige Il Trentino-Alto Adige (AFI: /tren'tino 'Alto 'adi?e/; in tedesco: Trentino-Südtirol) è una regione italiana a statuto speciale dell'Italia nord-orientale 114 ' (12 312 parole) - 01:46, 15 ago 2021

Altre definizioni con alto; adige; nelle; marche; Perdere smalto e freschezza; Controlla dall'alto i tennisti; L'alto monte della California con il telescopio di Hale; Un apparecchio per riprese dall'alto; Relativo al fiume Adige; Il Pinot nero in Alto Adige; L'alta valle dell'Adige; Le sponde dell'Adige; La collana nelle vetrine di Cartier, a Parigi; Le speciali solette nelle Scarpe ortopediche; Si corre nelle dubbie imprese; L'argento nelle formule; Nobile inferiore al principe e superiore al marchese; Spiaggia delle Marche; Monti fra Umbria e Marche; E’ più di marchese; Ultime Definizioni