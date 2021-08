La definizione e la soluzione di: Verdure: cucinate in forno con la besciamella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : gratinate

Curiosità/Significato su: Verdure: cucinate in forno con la besciamella Cucina greca (categoria Voci con codice LCCN) sono i piatti al forno, di cui il più famoso è senz'altro il moussakà (µ??sa???), uno sformato di melanzane, patate, ragù e besciamella, seguito dal pastizio 12 ' (1 464 parole) - 15:47, 23 ago 2021

