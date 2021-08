La definizione e la soluzione di: Le unità di misura per le lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Diottrie

Curiosità/Significato su: Le unita di misura per le lenti Diottria (categoria Unità di misura) composto di d??, «attraverso», e tema ?p-, «vedere»), in ottica, è l'unità di misura (in m-1) del potere di rifrazione di un sistema ottico o di una semplice 4 ' (532 parole) - 23:10, 13 lug 2021

Un'unità dell'informatica; Sono pari nell' unità; Sottomultiplo dell'unità di pressione atmosferica; Un'unità di misura elettrica; La misura del vestito; Misura la situazione economica d'una famiglia sigla; La misura d'una spanna; Una misura approssimativa; Le dolenti note del poeta; Lo stesso.. che lenti; Ha eccellenti tagli; Dolenti senza denti;