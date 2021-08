La definizione e la soluzione di: Una figurina come l'Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Statuetta

Curiosità/Significato su: Una figurina come l Oscar Le notti di Cabiria (categoria Premi Oscar al miglior film straniero) riconoscimenti, l'Oscar al miglior film straniero nel 1958. Maria Ceccarelli è una prostituta di Acilia che si fa chiamare Cabiria e vive in una casupola nei 20 ' (1 915 parole) - 23:36, 3 ago 2021

Stabile come la dimora; Un uccello come la rondine; Crudele come una belva; Gli artisti come Picabia; Francis __: vinse l'Oscar per le musiche di Love Story; L'Oscar della musica leggera interazionale; Oscar : Mondadori = Struzzi : x; Scrisse Moscardino;