La definizione e la soluzione di: Un’associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Slow Food

Curiosità/Significato su: Un’associazione per la difesa delle tradizioni agroalimentari

Altre definizioni con un’associazione; difesa; delle; tradizioni; agroalimentari; Un’associazione turistica; Un’associazione che studia l'economia del Meridione; Si oppone alla difesa; Andava per il mondo combattendo in difesa degli oppressi; Cocciuta difesa del proprio punto di vista; A difesa delle antiche città; Popolo delle Antille; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola; Le aperture posteriori delle fosse nasali; Ripiegamento delle truppe; Tradizioni folkloristiche; __ Food: promuove le tradizioni alimentari locali; Fa parte delle tradizioni; Tradizioni locali; Ultime Definizioni