La definizione e la soluzione di: In testa al rapace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: In testa al rapace Haliaeetus leucocephalus ( Aquila di mare dalla testa bianca) dall'errata traduzione del termine inglese bald, è un rapace della famiglia Accipitridae, diffuso in America settentrionale. È il simbolo degli Stati Uniti 6 ' (634 parole) - 12:21, 18 ago 2021

