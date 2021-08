La definizione e la soluzione di: Stabile come la dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Fissa

Curiosità/Significato su: Stabile come la dimora Carpegna (sezione La Città del Sole) attribuirsi ad un eremita, Simone appunto, che su questo altopiano stabilì la sua dimora spirituale. Dal 1994 il Sasso Simone (1204 m s.l.m.) e Simoncello 25 ' (3 164 parole) - 07:22, 2 ago 2021

Lo è un lavoro non stabile; Stabile... senza stile; C'è lo Stabile di Torino e il Massimo di Palermo; Stabile, inamovibile; Un uccello come la rondine; Crudele come una belva; Gli artisti come Picabia; Gli uccelli come i francolini e le faraone; Dimorare... in centro; La dimora con le odalische; E' senza fissa dimora; Una chiocciola... senza dimora;