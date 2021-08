La definizione e la soluzione di: Si spicca per la cattura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : mandato

Curiosità/Significato su: Si spicca per la cattura Claudio Sicilia (sezione La Banda della Magliana) procuratore Andrea De Gasperis, il 17 marzo del 1987 la Procura di Roma spicca ordini di cattura contro le persone chiamate in causa da Sicilia, nel numero 11 ' (1 311 parole) - 05:33, 4 mar 2021

