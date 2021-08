La definizione e la soluzione di: Semplificare alle linee essenziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Semplificare alle linee essenziali

Rosa Russo Iervolino finiva con il complicare l’iter delle leggi che invece si pretendeva di Semplificare, anche se sicuramente in buona fede", ma per rispetto al PD non si è 23 ' (1 878 parole) - 14:00, 21 ago 2021