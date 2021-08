La definizione e la soluzione di: Vi si sale per dare pugni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Ring

Curiosità/Significato su: Vi si sale per dare pugni Io sto con gli ippopotami costringendoli a buttare le armi in acqua. Inizia uno scontro a suon di pugni e schiaffi tra Tom e Ormond: Tom ha la meglio e spedisce Ormond in acqua 7 ' (772 parole) - 23:22, 15 lug 2021

Altre definizioni con sale; dare; pugni; Appoggi per chi sale o scende; Si gioca in molte sale; Sbocca nel golfo di Salerno; La spina dorsale dei pesci; Sbandare lateralmente; Ridare umidità alla pelle; Convalidare ufficialmente; Se è sorda, fa gridare; Volano con i pugni; Può respingere con i pugni; Fa a pugni... coi sogni; Guadagnare pugni; Ultime Definizioni